Бийчанин перевел незнакомцу 3 тысячи рублей на сотовый телефон

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:03:25+03:00

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Полицейские разыскивают мошенника, который похитил у жителя Бийска три тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 12-летний школьник на каникулах потерял сотовый телефон, о чем сообщил родным. Бабушка подростка сразу же разместила в соцсети объявление об утерянном мобильном и оставила контакты. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что нашел телефон и готов вернуть его за 2,5 тысячи рублей. Отец ребенка перевел мужчине 3 тысячи рублей, а сдачу в сумме 500 рублей тот должен был отдать при встрече. Однако мужчины так и не встретились. Бийчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, подозреваемого в совершении мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело.