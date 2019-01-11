Прошло первое заседание по делу барнаульских депутатов

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:55:43+03:00

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Первое судебное заседание по делу 14-ти депутатов Барнаульской гордумы состоялось 10 января в Центральном районном суде. Напомним, их обвиняют в указании неточных сведений в декларациях за 2017 год. Среди нарушителей, в частности, оказались Алексей Маликов, Алексей Меркулов, Егор Банщиков, Марат Жумадилов, Александр Тайчер, Александр Лисицын, Александр Обидин, Вячеслав Перерядов и др.

Как сообщает «Толк», нарушения в основном связаны с возможным сокрытием или недостоверным указанием размера имущества и доходов от его продажи. В прокуратуре считают, что Дума должна рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей. Между тем, сами депутаты уверяют, что в их декларациях если и есть технические ошибки, то они не носят какого-то серьезного характера. И вопрос о коррупционной составляющей будет излишним. Некоторые заявляют, что прокуратура халатно отнеслась к изучению сведений о доходах и многие факты проверки являются недостоверными.

После первого закрытого заседания доподлинно ничего не известно. Следующее состоится 6 февраля.