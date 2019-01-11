2019-01-11T07:24:00+03:00
Происшествия

Десять человек тушили административное здание в Барнауле

Площадь пожара составила один квадратный метр
Анна СЕМИНА
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Пожар в административном здании произошел в пятницу, 11 января, в Барнауле.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пожар произошел в административном здании, расположенном в Октябрьском районе Барнаула. Горело двухэтажное кирпичное строение на проспекте Ленина. В нем располагаются офисные помещения.

- Звонок поступил в 4.33 по местному времени. В 4.44 пожар был локализован. А спустя еще две минуты ликвидирован полностью, - сообщают в ведомстве.

На тушении были задействованы десять человек личного состава и две единицы техники. Огонь повредил стену и вещи на площади примерно в один квадратный метр. Из людей никто не пострадал.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

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