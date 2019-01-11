2019-01-11T07:00:02+03:00
Общество

Почти 60 спецмашин очищают Барнаул от снега и льда

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В пятницу, 11 января 2019, на улицы Барнаула вышли 58 единиц техники.В пятницу, 11 января 2019, на улицы Барнаула вышли 58 единиц техники.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В пятницу, 11 января 2019, на улицы Барнаула вышли 58 единиц техники.

Снегоуборочная техника работает на всех проспектах и площадях города. Вывоз снега продолжается с проспекта Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, Калинина, Комсомольского, улиц Папанинцев, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского и др.

Помимо этого, 94 дворника и 37 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Читайте также

До -20 градусов опустится температура в Барнауле днем 11 января

В пятницу, 11 января 2019 года, в Барнауле ожидается -18…-20 градусов. Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гости из Италии и Турции побывали в музее Титова на Алтае
Бийчанин перевел незнакомцу 3 тысячи рублей на сотовый телефон
Прошло первое заседание по делу барнаульских депутатов
Мышьяк в рисе - велика ли опасность?
Десять человек тушили административное здание в Барнауле
Иномарка перевернулась в Барнауле
В конце января в Алтайском крае ждут эпидемию ОРВИ и гриппа
Алтайские депутаты поправят закон о «псевдобарах»
В Барнауле 11 января рядом с детсадами и школами будут дежурить наряды ДПС
Мужчина подделал документы, чтобы не платить алименты
В Барнауле будут судить 16-летних закладчиков наркотиков
13 алтайских осужденных сходили в отпуск
На границе Алтайского края произошло землетрясение
В Барнауле уже неделю ищут пропавшего парня
До -20 градусов опустится температура в Барнауле днем 11 января
В Бийске пройдет ярмарка-раздача животных
В Барнауле появились новые пункты приема отработанных батареек