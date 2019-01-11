Почти 60 спецмашин очищают Барнаул от снега и льда

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:00:02+03:00

В пятницу, 11 января 2019, на улицы Барнаула вышли 58 единиц техники. Фото: Дарья САВЕНКО

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В пятницу, 11 января 2019, на улицы Барнаула вышли 58 единиц техники.

Снегоуборочная техника работает на всех проспектах и площадях города. Вывоз снега продолжается с проспекта Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, Калинина, Комсомольского, улиц Папанинцев, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского и др.

Помимо этого, 94 дворника и 37 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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