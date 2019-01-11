2019-01-11T05:54:40+03:00
Общество

В конце января в Алтайском крае ждут эпидемию ОРВИ и гриппа

Дарья САВЕНКО
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Всплеск заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом ожидается в Алтайском крае в конце января.

Как сообщает «АиФ» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, за первую неделю 2019 года по краю было зарегистрировано 8 300 случаев ОРВИ, из которых более 6 тысячи – в Барнауле. Это ниже эпидемических порогов в крае на 25%, а в Барнауле – на 11%. С начала первой рабочей недели января тоже никакого подъема заболеваемости не отмечено.

– Традиционно эпидемический подъем начинается в конце января. Сейчас дети вышли с каникул. А по многолетнему опыту мы знаем, что заражению, прежде всего, подвержены именно школьники и воспитанники детских садов, – пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Ольга Егорова.

Она отметила, что в школах и детских садах каждое утро осматривают детей на первые признаки заболевания ОРВИ. Если в коллективе заболело более 20% детей, образовательный процесс могут приостановить.

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