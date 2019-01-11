Алтайские депутаты поправят закон о «псевдобарах»

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:45:53+03:00

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Депутаты АКЗС предлагают исключить ссылку на ГОСТ из закона о «псевдобарах» - «О регулировании отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщили в пресс-службе Алтайского заксобрания, ранее в этом законе было прописано требование, что продавать алкоголь в ночное время можно в общепите, где имеется зал для распития (не совмещенный с залом торговли), где не менее шести столов и 24 посадочных мест, а вход для покупателей располагается не со стороны подъезда. В связи с федеральным законодательством эти требования были отменены. Но так как проблема псевдобаров нуждалась в регулировании, параметры добросовестных предприятий были изложены другим образом и приняты в январе 2018 года. И в законе также было закреплено требование о соответствии ГОСТу.

- Требование направлено на то, чтобы ночью возможность продавать алкоголь была только у организаций, реально оказывающих услуги общественного питания. Соответствие ГОСТу является одним из критериев для проверяющих организаций. Он позволяет отличить добросовестное кафе от магазина, поставившего стол в углу, чтобы торговать алкоголем по ночам. Однако прокуратура края посчитала, что это является ограничением, поэтому в таком виде эту норму применять нельзя. Верховный суд указал, что требование о соответствии ГОСТу является избыточным, поскольку такие критерии уже урегулированы федеральным законом. Поэтому мы предлагаем признать часть 2 статьи об особых требованиях к предприятиям общепита утратившей силу, - объяснил Альберт Лунев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству

То есть: убрать из закона придется требование о том, что общепит, где проводится розничная продажа алкогольной продукции, должен соответствовать ГОСТу. И в законе останутся лишь требования, чтобы розничная продажа осуществлялась только в объектах организации общественного питания (рестораны, бары, кафе, буфеты), имеющих зал обслуживания посетителей.