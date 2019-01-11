В Барнауле 11 января рядом с детсадами и школами будут дежурить наряды ДПС

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:06:28+03:00

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11 января барнаульская Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

В ГИБДД пояснили, что наряды ДПС будут приближены к детским садам и школам.

- Рейд направлен на предупреждение нарушений среди водителей и пешеходов, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, - отметили в ГИБДД.

В рейде также будут участвовать инспекторы по делам несовершеннолетних, народная дружина «Барнаульская», участковые.

Напомним, если водитель не пропустил человека не переходе, ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. А пешеходу за нарушение правил дорожного движения грозит штраф 500 рублей.

- Будьте на дороге внимательными и вежливыми. Водителям всегда следует быть готовыми к внезапному появлению людей на дороге, а пешеходам нужно переходить улицу только в установленных местах, - напмонили в ГИБДД,