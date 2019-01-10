2019-01-10T15:22:35+03:00
Происшествия

В Барнауле будут судить 16-летних закладчиков наркотиков

Иван ОЛЕКСЮК
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Два 16-летних подростка решили подзаработать, разбрасывая по городу наркотики, теперь их будут судить.

Учащиеся барнаульского техникума договорились о «работе» с неустановленным лицом через соцсети в сентябре 2018 года.

По данным следствия, подростки должны были делать тайники-закладки в разных районах краевого центра и сообщать об их расположении заказчику. Стоимость одной закладки составляла всего 150 рублей. В октябре их вычислили полицейские и возбудили уголовное дело.

Как сообщает краевой Следственный комитет, в ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в вязи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что «легкие» заработки, привлекающие подростков, в конечном итоге приводят их на скамью подсудимых. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств является особо тяжким, санкция ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А несовершеннолетний возраст участников уголовного преследования не освободит их от ответственности

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