Мужчина подделал документы, чтобы не платить алименты

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:26:28+03:00

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В Барнауле под суд пойдет 35-летний мужчина, который подделал документы, чтобы не платить алименты. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

- По данным следствия, в 2017 году жительницей города Барнаула был установлен факт отцовства ребенка, рожденного вне брака, а также подан иск о взыскании с отца алиментов на его содержание. В связи с тем, что отец ребенка свои обязательства по выплате алиментов исполнял недобросовестно, женщина в январе 2018 года обратилась в районный суд с гражданским иском о взыскании с ответчика невыплаченной суммы, - сообщает краевой Следственный комитет.

Чтобы не платить денег на ребенка, обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой помочь сделать документы о его трудоустройстве и якобы о уже перечисленных деньгах на содержание ребенка. Эти документы он отнес в суд, на основании чего в удовлетворении иска женщине было отказано. В апелляционной инстанции факт подделки документов был установлен и решение суда первой инстанции отменено, а мужчина привлечен следственными органами к уголовной ответственности.