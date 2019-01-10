2019-01-10T14:28:10+03:00
Общество

13 алтайских осужденных сходили в отпуск

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае 13 осужденных сходили в отпуска за пределами колоний в рамках поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение.

- Такая практика существовала и ранее, но после ряда резонансных преступлений, была отменена. В 2018 году работа в данном направлении возобновилась. Проведение отпусков за пределами колоний мотивирует осужденных к хорошему поведению, личной дисциплинированности, соблюдению режима в колонии. Что, в свою очередь, обеспечивает порядок и спокойную обстановку в исправительных учреждениях, - сообщает краевое управление ФСИН.

Все 13 осужденных провели отпуска дома с семьями, не совершив правонарушений. В установленный срок они вернулись в свои исправительные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

- В 2019 году практика предоставления осужденным ежегодных оплачиваемых отпусков с выездом за пределы исправительных учреждений будет продолжена, - отмечают в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле будут судить 16-летних закладчиков наркотиков
На границе Алтайского края произошло землетрясение
В Барнауле уже неделю ищут пропавшего парня
До -20 градусов опустится температура в Барнауле днем 11 января
В Бийске пройдет ярмарка-раздача животных
В Барнауле появились новые пункты приема отработанных батареек
Опубликован фоторобот насильника-велосипедиста
В Томск, Казань и Абакан можно будет улететь по низким ценам из Барнаула
ДТП со смертельным исходом произошло в Алтайском крае
13 пожаров со смертельным исходом произошли на Алтае в новогодние выходные
Семь убийств произошло в новогодние праздники в Алтайском крае
Почему нельзя хранить консервы в открытом виде
20-летний барнаулец убил соседа и выбросил тело в лесополосу
ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре
Молодой человек задушил годовалого ребенка на Алтае
Против завуча лицея, где травили мальчика, возбудили дело по статье «Халатность»
На Алтае охранник отправил школьника домой в мороз в летних туфлях
Автомобиль съехал в реку в Барнауле
В Алтайском крае 573 тысячи неработающих пенсионеров получат прибавку к пенсии
Число больных ОРВИ растет в Алтайском крае
Замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин вступил в ряды «Единой России»
Десять тысяч человек побывали на открытии главной елки Барнаула
Как без ущерба для здоровья выйти из новогодних праздников
Сельчанин украл у соседки мороженую рыбу и манты
Мэрия Барнаула: Новогодние праздники прошли без серьезных происшествий
Барнаулец на почте показал свое «хозяйство»