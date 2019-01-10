13 алтайских осужденных сходили в отпуск

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:28:10+03:00

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В Алтайском крае 13 осужденных сходили в отпуска за пределами колоний в рамках поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение.

- Такая практика существовала и ранее, но после ряда резонансных преступлений, была отменена. В 2018 году работа в данном направлении возобновилась. Проведение отпусков за пределами колоний мотивирует осужденных к хорошему поведению, личной дисциплинированности, соблюдению режима в колонии. Что, в свою очередь, обеспечивает порядок и спокойную обстановку в исправительных учреждениях, - сообщает краевое управление ФСИН.

Все 13 осужденных провели отпуска дома с семьями, не совершив правонарушений. В установленный срок они вернулись в свои исправительные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

- В 2019 году практика предоставления осужденным ежегодных оплачиваемых отпусков с выездом за пределы исправительных учреждений будет продолжена, - отмечают в ведомстве.