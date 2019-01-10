2019-01-10T13:05:43+03:00
Общество

На границе Алтайского края произошло землетрясение

САПОЖКОВА Александра
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На границе Алтайского края произошло землетрясениеНа границе Алтайского края произошло землетрясениеФото: из архива «КП»
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Землетрясение магнитудой четыре балла произошло 9 января в 11.01 на границе Алтайского края с Новосибирской областью. Подземные толчки зафиксировали в Бийско-Барнаульской впадине в 19 км от Искитима на глубине пять километров.

Как сообщает «МК на Алтае», интенсивность толчков в эпицентре составила пять баллов, что считается довольно сильным землетрясением.

- Такая сила колебаний часто сопровождается появлением трещин в стенах со штукатуркой, раскачиванием высоких зданий. Спящие животные и люди при таких толчках зачастую просыпаются, возникает чувство беспокойства, - отмечает издание.

А люди, у которых наблюдается метеозависимость, во время землетрясений ощущают недомогание, слабость, резкие перепады настроения

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Толчки были зафиксированы в районе населенного пункта Пеньки, который находится в 104 км от Барнаула (подробнее)

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