2019-01-10T12:26:01+03:00
Общество

До -20 градусов опустится температура в Барнауле днем 11 января

Дарья САВЕНКО
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Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируетсяОпасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируетсяФото: Дарья САВЕНКО
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В пятницу, 11 января 2019 года, в Барнауле ожидается -18…-20 градусов.

По данным синоптиков, в ночь на 11 января столбик термометра в краевой столице опустится до -27...-29 градусов, в начале ночи небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до -18...-20 градусов, преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь.

По Алтайскому краю температура воздуха ночью 11 января опустится до -27...-32 градусов, местами в восточных и предгорных районах -18...-23. Днем столбик термометра поднимется до -16...-21 градуса, местами в юго-восточных районах -10...-15 градусов. В ночные и дневные часы в восточных и южных районах местами снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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