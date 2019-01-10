2019-01-10T12:06:50+03:00
Общество

В Бийске пройдет ярмарка-раздача животных

Дарья САВЕНКО
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Все коты и собаки стерилизованы, привиты и социализированы.Все коты и собаки стерилизованы, привиты и социализированы.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Старый новый год, 13 января, в парке напротив городского суда города Бийска пройдет очередная ярмарка-раздача животных.

Как сообщает «Бийский рабочий», организатором акции является общество защиты животных «Преданность». Волонтеры надеются найти для своих подопечных любящие семьи. Все коты и собаки стерилизованы, привиты и социализированы.

Если вы не можете взять домой животное, то можно помощь подопечным приюта – передать сухой корм, крупы, миски, лотки, ошейники, поводки, цепи, дезинфицирующие и моющие средства, расходные и перевязочные материалы: перчатки, бахилы, пеленки, шприцы, капельницы.

Ярмарка начнется в 12:00 и продлится два часа.

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