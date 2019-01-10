2019-01-10T11:50:00+03:00
Общество

В Барнауле появились новые пункты приема отработанных батареек

Иван ОЛЕКСЮК
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Вы знаете, что одна выброшенная на свалку батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды? Поэтому не кидайте их в мусорное ведро, для этого есть специальные пункты.

Опасные отходы принимают по следующим адресам:

- Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (улица Пролетарская, 61);

- Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (проспект Ленина, 8);

- Гипермаркет «Лента» (улица Власихинская, 67; проспект Ленина, 102в; Павловский тракт, 156);

- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а; Правобережный тракт, 25);

- Магазин аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10; Павловский тракт, 313к; проспект Калинина, 47а);

- Магазин «Радиотехника» (улица Антона Петрова, 196).

Кстати, каждый месяц в Барнауле проходят экологические акции по раздельному сбору вторичного сырья. Жители могут сдать на вторичную переработку пластик первого, второго, четвертого и пятого видов, металл, макулатуру, стекло, энергосберегающие лампы и градусники, неисправную или ненужную бытовую технику, картриджи фильтров-кувшинов и съемные элементы проточных водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD, DVD-диски.

Следующая акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в субботу, 26 января, с 13 до 16 часов на крытой парковке торгово-развлекательного центра «Пионер» (проспект Ленина, 102в, место 16д).

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