В Барнауле появились новые пункты приема отработанных батареек
Вы знаете, что одна выброшенная на свалку батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды? Поэтому не кидайте их в мусорное ведро, для этого есть специальные пункты.
Опасные отходы принимают по следующим адресам:
- Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (улица Пролетарская, 61);
- Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (проспект Ленина, 8);
- Гипермаркет «Лента» (улица Власихинская, 67; проспект Ленина, 102в; Павловский тракт, 156);
- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а; Правобережный тракт, 25);
- Магазин аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10; Павловский тракт, 313к; проспект Калинина, 47а);
- Магазин «Радиотехника» (улица Антона Петрова, 196).
Кстати, каждый месяц в Барнауле проходят экологические акции по раздельному сбору вторичного сырья. Жители могут сдать на вторичную переработку пластик первого, второго, четвертого и пятого видов, металл, макулатуру, стекло, энергосберегающие лампы и градусники, неисправную или ненужную бытовую технику, картриджи фильтров-кувшинов и съемные элементы проточных водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD, DVD-диски.
Следующая акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в субботу, 26 января, с 13 до 16 часов на крытой парковке торгово-развлекательного центра «Пионер» (проспект Ленина, 102в, место 16д).