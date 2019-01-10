Опубликован фоторобот насильника-велосипедиста

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:22:02+03:00

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Алтайские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, которого подозревают в покушении на изнасилование.

Он напал на женщину прошлым летом на улице Трактовая, 53а/2. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как женщина оказала активное сопротивление. Тогда краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Главное управлении МВД России по Алтайскому краю сообщает приметы. На вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, широкие плечи. Особые приметы: обильный волосяной покров на предплечьях рук.

Был одет: кепка серого цвета, футболка светлого цвета, без надписей; шорты черного цвета, до колен; при себе имеет тряпичную сумку, темного (болотного) цвета. Кроссовки с подошвой белого цвета. Велосипед темного цвета с рамой желтого цвета. На переднем колесе велосипеда установлены дисковые тормоза и светоотражатель.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: (3852) 397-725, 393-039 (факс), 8-963-536-3377, 8-913-099-2798 или 02 (020).