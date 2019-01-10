2019-01-10T09:05:33+03:00
Происшествия

ДТП со смертельным исходом произошло в Алтайском крае

Погиб один из водителей
Анна СЕМИНА
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ДТП на трассеДТП на трассеФото: скриншот сайта
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Авария, унесшая жизнь одного человека, произошла ранним утром в четверг, 10 января, на трассе А-322 в Алтайском крае.

Как рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло между Алейском и селом Колпаково примерно в 7.20 утра.

В краевом ГИБДД информацию подтверждают. По предварительным данным, 61-летний водитель «девятки» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.

Столкновение было жутким. Судя по снимкам с места аварии, у паркетника серьезные повреждения, «ВАЗ» тоже восстановлению не подлежит. Но не это самое страшное. В результате аварии погиб водитель легковушки. 46-летнему водителю иномарки и троим его пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Все обстоятельства произошедшего будет устанавливать полиция.

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