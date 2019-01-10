2019-01-10T08:26:54+03:00
Происшествия

13 пожаров со смертельным исходом произошли на Алтае в новогодние выходные

Большинство зафиксированы в Михайловском районе
Анна СЕМИНА
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13 пожаров в которых погибли люди, за неделю произошли на Алтае13 пожаров в которых погибли люди, за неделю произошли на АлтаеФото: Анна СЕМИНА
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13 пожаров со смертельным исходом произошли в Алтайском крае за минувшие новогодние праздники 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. Зачастую причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления и нарушение правил пожарной безопасности при его эксплуатации, а также неправильная эксплуатация бытовых электроприборов. По всем трагическим эпизодам проводились доследственные проверки.

- Так, вечером 7 января в Заринске произошло возгорание в частном жилом доме. Во время тушения были обнаружены тела двух мужчин. Ранее они распивали спиртное, - сообщают в ведомстве.

В данном случае, вероятнее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

В целом большинство трагедий произошло в Михайловском районе. Так 3 января в частном доме села Михайловка сгорели мужчина и женщина. По предварительным данным, произошел прогар в печной трубе.

7 января здесь же в пожаре погибли двое мужчин. По первоначальной версии они нарушили правила эксплуатации печного отопления. 5 января в рабочем поселке Малиновое озеро, в одной из квартир жилого дома погибли супруги. Они отравившись угарным газом. Вероятно, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электрооборудования.

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