13 пожаров со смертельным исходом произошли на Алтае в новогодние выходные
13 пожаров со смертельным исходом произошли в Алтайском крае за минувшие новогодние праздники 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. Зачастую причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления и нарушение правил пожарной безопасности при его эксплуатации, а также неправильная эксплуатация бытовых электроприборов. По всем трагическим эпизодам проводились доследственные проверки.
- Так, вечером 7 января в Заринске произошло возгорание в частном жилом доме. Во время тушения были обнаружены тела двух мужчин. Ранее они распивали спиртное, - сообщают в ведомстве.
В данном случае, вероятнее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
В целом большинство трагедий произошло в Михайловском районе. Так 3 января в частном доме села Михайловка сгорели мужчина и женщина. По предварительным данным, произошел прогар в печной трубе.
7 января здесь же в пожаре погибли двое мужчин. По первоначальной версии они нарушили правила эксплуатации печного отопления. 5 января в рабочем поселке Малиновое озеро, в одной из квартир жилого дома погибли супруги. Они отравившись угарным газом. Вероятно, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электрооборудования.