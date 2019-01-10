Семь убийств произошло в новогодние праздники в Алтайском крае

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:06:49+03:00

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В Алтайском крае в период празднования Нового года и Рождества было зарегистрировано семь убийств.

В Следственном управлении СК РФ по региону отмечают, что они произошли за период с 29 декабря 2018-го по 8 января 2019 года. На данный момент большинство из возбужденных уголовных дел уже раскрыты. Помимо этого заведено еще два производства по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и несколько дел о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы.

Зачастую большинство особо тяжких преступлений совершаются из-за ссор, которые возникли во время распития алкоголя, и эта неделя не стала исключением. Так в ночь на Рождество в одной из квартир Рубцовска произошел конфликт между хозяином дома и соседкой. Мужчина, по меньшей мере, десять раз ударил потерпевшую молотком. 48-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Сейчас подозреваемый находится под стражей.