20-летний барнаулец убил соседа и выбросил тело в лесополосу

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:39:55+03:00

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20-летнего барнаульца обвиняют в жестоком убийстве соседа по общежитию, тело которого он выбросил в лесополосу.

Следствие установило, что конфликт произошел в октябре 2018 года. В тот день между 20-летним парнем и его соседом по общежитию возникла ссора на бытовой почве. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Когда градус кипения превысил все допустимые размеры, они вышли «пообщаться» к лесополосе.

- Между ними началась драка. Молодой человек, испытывая личную неприязнь, нанес соседу 32 удара по голове и телу, от которых мужчина потерял сознание. После этого он достал нож и перерезал потерпевшему горло. Тело он отнес в лесополосу и забросал его мусорными пакетами, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время расследования молодой человек свою вину признал. Он рассказал, что не сдержался из-за того, что пьяный сосед постоянно его необоснованно оскорблял.

В данный момент уголовное дело передано в суд.