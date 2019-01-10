2019-01-10T06:20:04+03:00
Происшествия

Молодой человек задушил годовалого ребенка на Алтае

Это был сын его сожительницы
Анна СЕМИНА
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22-ленего жителя Хабаровского района Алтайского края обвиняют в тяжком преступлении – убийстве годовалого малыша.

Следствие установило, что трагедия произошла вечером 29 декабря минувшего года. 22-летний парень сидел дома с ребенком своей сожительницы. Когда мальчик закапризничал, молодой человек накинулся на него. Будучи пьяным, он не смог справиться со своими эмоциями и начал душить малыша. Ребенок впоследствии скончался.

Суд заключил предполагаемого убийцу под стражу. В настоящий момент его обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего».

- Проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

У 22-летнего парня, у которого только начиналась жизнь, теперь есть реальный шанс провести ближайшие 20 лет в колонии.

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