Автомобиль съехал в реку в Барнауле

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:51:03+03:00

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Легковой автомобиль угодил в замерзшую реку в Барнауле. Предположительно, водитель не справился с управлением.

ДТП произошло вечером в среду, 9 января, в районе пересечения шоссе Ленточный бор и Кутузова. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», машина съехала в Барнаулку.

- Идут спасательные работы. Будьте внимательны и осторожны за рулем, - сообщает паблик.

К счастью, обошлось без пострадавших. Вскоре машину вытащили. Официальной информации о ДТП пока получить не удалось.

Тем временем, подписчики сообщества удивились, по какой причине такое могло случиться.

- Вроде Крещение рано еще, чтобы в проруби купаться, - пишет Алексей Шушаков.

- Дорог уже мало? Это надо машину не любить или мозг не иметь? – говорит Екатерина Κарпова.

- Там водоохранная зона, так-то, - пишет Оксана Баум