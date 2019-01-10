Автомобиль съехал в реку в Барнауле
Легковой автомобиль угодил в замерзшую реку в Барнауле. Предположительно, водитель не справился с управлением.
ДТП произошло вечером в среду, 9 января, в районе пересечения шоссе Ленточный бор и Кутузова. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», машина съехала в Барнаулку.
- Идут спасательные работы. Будьте внимательны и осторожны за рулем, - сообщает паблик.
К счастью, обошлось без пострадавших. Вскоре машину вытащили. Официальной информации о ДТП пока получить не удалось.
Тем временем, подписчики сообщества удивились, по какой причине такое могло случиться.
- Вроде Крещение рано еще, чтобы в проруби купаться, - пишет Алексей Шушаков.
- Дорог уже мало? Это надо машину не любить или мозг не иметь? – говорит Екатерина Κарпова.
- Там водоохранная зона, так-то, - пишет Оксана Баум