В Алтайском крае 573 тысячи неработающих пенсионеров получат прибавку к пенсии
Алтайские пенсионеры в первом месяце этого года получат прибавку к пенсии. Выплаты проиндексируют почти на 7%. Это в два раза больше по отношению к инфляции.
Рассчитывать на прибавку могут 573 тыс. жителей, которые ушли с работы не позже сентября прошлого года.
- У каждого пенсионера прибавка индивидуальная. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, - рассказала заместитель управляющего краевого отделения пенсионного фонда Наталия Мочалова.
Выдавать пенсии на почте начали с 3 января, а те, кто получают деньги на карты по графику 8 числа каждого месяца, получили их еще в конце декабря.
- Остальные пенсионеры получат пенсию без изменений - 14 и 22 числа, - уточнгяют в пенсионом фонде.