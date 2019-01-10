В Алтайском крае 573 тысячи неработающих пенсионеров получат прибавку к пенсии

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:21:50+03:00

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Алтайские пенсионеры в первом месяце этого года получат прибавку к пенсии. Выплаты проиндексируют почти на 7%. Это в два раза больше по отношению к инфляции.

Рассчитывать на прибавку могут 573 тыс. жителей, которые ушли с работы не позже сентября прошлого года.

- У каждого пенсионера прибавка индивидуальная. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, - рассказала заместитель управляющего краевого отделения пенсионного фонда Наталия Мочалова.

Выдавать пенсии на почте начали с 3 января, а те, кто получают деньги на карты по графику 8 числа каждого месяца, получили их еще в конце декабря.

- Остальные пенсионеры получат пенсию без изменений - 14 и 22 числа, - уточнгяют в пенсионом фонде.