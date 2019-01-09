2019-01-09T16:43:56+03:00
Общество

Число больных ОРВИ растет в Алтайском крае

К медикам обращаются и взрослые и дети
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Такие данные приводит служба скорой медицинской помощи.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает телеканал «Наши новости». По информации источника, число вызовов к пациентам, у которых начались осложнения на фоне сстрой респираторно—вирусной инфекции, за последние дни заметно выросло. При этом официальных данных регионального управления Роспотребнадзора на начало года пока нет.

В числе больных как взрослые, так и дети. При этом медики уверены, тяжелых случаев не должно возникнуть, так как в регионе создана надежная иммунная прослойка – от гриппа успели привить почти половину населения края.

Более точная информация по числу заболевших на Алтае ОРВИ и гриппом по состоянию на первую декаду января появится в ближайшее время.

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