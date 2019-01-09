Замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин вступил в ряды «Единой России»
Врио замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин официально получил членский билет партии «Единая Россия».
Об этом ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе регионального отделения ЕР.
Напомним, ранее на протяжении нескольких лет Щукин являлся лидером регионального отделения партии ЛДПР. После того, как его приняли на службу в правительство он отрекся от «жириновцев» и в июне прошлого года стал сторонником единороссов. И вот теперь наконец-то официально получил членский билет.
Сам Андрей Щукин комментировать порталу свое новое положение отказался. Тем не менее, известно, что заявление о вступление в ряды сторонников «Единой России» он подал еще 5 июня. Для того чтобы его приняли, требовалось пройти «испытательный срок». Он истек в декабре.
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