2019-01-09T16:07:14+03:00
Политика

Замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин вступил в ряды «Единой России»

Ранее он был лидером регионального отделения партии ЛДПР
Анна СЕМИНА
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Врио замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин официально получил членский билет партии «Единая Россия».

Об этом ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Напомним, ранее на протяжении нескольких лет Щукин являлся лидером регионального отделения партии ЛДПР. После того, как его приняли на службу в правительство он отрекся от «жириновцев» и в июне прошлого года стал сторонником единороссов. И вот теперь наконец-то официально получил членский билет.

Сам Андрей Щукин комментировать порталу свое новое положение отказался. Тем не менее, известно, что заявление о вступление в ряды сторонников «Единой России» он подал еще 5 июня. Для того чтобы его приняли, требовалось пройти «испытательный срок». Он истек в декабре.

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