2019-01-09T14:09:58+03:00
Общество

Десять тысяч человек побывали на открытие главной елки Барнаула

Еще пять тысяч провели новогоднюю ночь в центре города
Анна СЕМИНА
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Торжественное открытие главной елки города на площади Сахарова посетили десять тысяч барнаульцев. Праздник состоялся 29 декабря.

Как сообщили на еженедельном совещании городских служб в администрации Барнаула, главный снежный городок в эти выходные дни был одним из центральных мест притяжения жителей краевой столицы. Так, к примеру, праздничную танцевальную ночь на 1 января посетили около пяти тысяч барнаульцев.

Помимо этого горожане активно посещали многочисленные катки, захаживали на хоккейные коробки и лыжные базы.

- Во время праздничных выходных в Барнауле прошло 77 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более пяти тысяч человек, - добавляют в пресс-службе мэрии.

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