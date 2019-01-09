Десять тысяч человек побывали на открытие главной елки Барнаула
Торжественное открытие главной елки города на площади Сахарова посетили десять тысяч барнаульцев. Праздник состоялся 29 декабря.
Как сообщили на еженедельном совещании городских служб в администрации Барнаула, главный снежный городок в эти выходные дни был одним из центральных мест притяжения жителей краевой столицы. Так, к примеру, праздничную танцевальную ночь на 1 января посетили около пяти тысяч барнаульцев.
Помимо этого горожане активно посещали многочисленные катки, захаживали на хоккейные коробки и лыжные базы.
- Во время праздничных выходных в Барнауле прошло 77 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более пяти тысяч человек, - добавляют в пресс-службе мэрии.
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