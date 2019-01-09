2019-01-09T13:41:24+03:00
Общество

Как без ущерба для здоровья выйти из новогодних праздников

САПОЖКОВА Александра
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Как без ущерба для здоровья выйти из новогодних праздниковКак без ущерба для здоровья выйти из новогодних праздниковФото: Олег УКЛАДОВ
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После новогодних праздников вернуться к привычному ритму довольно сложно. Сегодня, в первый рабочий день 2019 года, наверняка многие испытали настоящий стресс.

Как выйти из праздников без ущерба для здоровья? - советы специалистов.Видео: Наши новости

Чтобы такого не случилось, барнаульский медицинский психолог Алла Лобанова советует в будущем готовиться к трудовым будням за три дня: прекратить обильные возлияния, попытаться вставать по будильнику, поутюжить одежу для работы.

- Люди ожидают новогоднего чуда, но его не случается, а мы объелись, обпились и на работу. Для многих это действительно проблема, - говорит психолог.

Проблема и в том, что некоторые долго не могут отойти от алкогольного отравления. По словам главного нарколога Алтайского края Андрея Иванова, количество обращений к врачам в новогодние праздники увеличивается на 30%. И основная причина – это как раз тяжелое похмелье.

- Нужно попытаться переболеть, а не лечить подобное подобным, - советует нарколог.

Специалисты советуют выходить из «новогоднего» состояния постепенно. И не забывать, что наша жизнь – сама по себе праздник, передают «Наши Новости».

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