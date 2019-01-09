Сельчанин украл у соседки мороженую рыбу и манты

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:31:07+03:00

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46-летнего жителя села Полуямки Михайловского района Алтайского края подозревают в краже продуктов из дома односельчанки.

Полиция установила, что накануне утром злоумышленник через окно проник на веранду частного жилого дома. Оттуда он похитил замороженную рыбу и два килограмма мантов.

- Хозяйка дома заметила пропажу через несколько часов и сразу же обратилась в полицию, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 46-летний житель того же села. В данный момент по факту кражи продуктов питания проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение. Увы, но стражи правопорядка смогли изъять лишь часть украденного.

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