2019-01-09T12:40:14+03:00
Общество

Мэрия Барнаула: Новогодние праздники прошли без серьезных происшествий

Серьезных коммунальных аварий не зарегистрировано
Анна СЕМИНА
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Администрация Барнаула рапортовала о прошедших новогодних и рождественских выходные. По их данным, серьезных ЧП не зарегистрировано.

На протяжении последних десяти дней работа системы жизнеобеспечения города была организована в усиленном режиме.

- Техническим персоналом проводились обходы и осмотры оборудования. В период с 30 декабря по 8 января серьезных коммунальных аварий не было. Во всех случаях выявления повреждений на объектах инженерной инфраструктуры восстановительные работы организованы в кратчайшие сроки, - говорит Александр Кощеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации города.

Новогодние елки для учеников 1-4 классов также прошли без происшествий. В них приняли участие более 34 тысяч ребят.

Открытие главной городской елки на площади Сахарова посетили порядка десяти тысяч человек. А вот в ночь на 1 января танцевальную программу посетили около пяти тысяч горожан.

По данным полиции, обстановка в городе также была спокойной. Особо тяжких происшествий не зафиксировано.

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