Барнаулец на почте показал свое «хозяйство»

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:25:26+03:00

Это не первый подобный случай за последние дни

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Эксгибиционист появился в Барнауле. Ранним утром в среду, 9 января, он показал всем, кто был на почте, свое «хозяйство».

О произошедшем стало известно из сообщения в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Участники паблика рассказывают, что стали свидетелями странной выходки: около 8.20 в почтовом отделении на улице Юрина, 241 взрослый мужчина снял штаны и показал всем присутствующим свое «хозяйство». Что он этим хотел доказать – остается загадкой.

Известны его приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180, среднего телосложения, темные волосы. Был одет в темную куртку с капюшоном и темные штаны.

В настоящий момент извращенца разыскивает полиция.

- 6 января в цветочном магазине на улице Юрина в 8 утра мужчина, похожий по описанию, то же самое делал. Думаю это он и есть, - позже отписалась в комментариях она из участниц группы.