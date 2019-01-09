Автобусы «Барнаул-Новосибирск» продлили до аэропорта «Толмачево»
Междугородние автобусные рейсы из Барнаула в Новосибирск продлили до аэропорта «Толмачево».
Новое расписание действует с 3 января 2019 года. Как сообщают в пресс-службе барнаульского автовокзала, продлен рейс с отправлением из столицы Алтайского края в 13.40.
- Все рейсы кроме среды будут ходить до аэропорта «Толмачево», - уточняют на вокзале.
Согласно расписанию, автобус прибывает в Новосибирск в 18.10. Далее после автовокзала отправляется в аэропорт. Туда он доставляет пассажиров к 19.50.
Билет в одну сторону обойдется в 750 рублей. Для тех, кто планирует высаживаться на автовокзале – 620.
Стоит отметить, что это не все рейсы, которые идут в Толмачево. Также из Барнаула в этом направлении уходит автобус в 3 ночи и в 16.30 дня. Их стоимость 620 и 700 рублей соответственно.
Читайте также: Автобус полыхал на алтайской трассе