Автобусы «Барнаул-Новосибирск» продлили до аэропорта «Толмачево»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:26:37+03:00

Они ходят ежедневно в 13.40 кроме среды

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Междугородние автобусные рейсы из Барнаула в Новосибирск продлили до аэропорта «Толмачево».

Новое расписание действует с 3 января 2019 года. Как сообщают в пресс-службе барнаульского автовокзала, продлен рейс с отправлением из столицы Алтайского края в 13.40.

- Все рейсы кроме среды будут ходить до аэропорта «Толмачево», - уточняют на вокзале.

Согласно расписанию, автобус прибывает в Новосибирск в 18.10. Далее после автовокзала отправляется в аэропорт. Туда он доставляет пассажиров к 19.50.

Билет в одну сторону обойдется в 750 рублей. Для тех, кто планирует высаживаться на автовокзале – 620.

Стоит отметить, что это не все рейсы, которые идут в Толмачево. Также из Барнаула в этом направлении уходит автобус в 3 ночи и в 16.30 дня. Их стоимость 620 и 700 рублей соответственно.

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