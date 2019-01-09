Школьник в новый год надышался газом и скончался

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:01:11+03:00

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Встреча Нового года в одной из семей Заринского района Алтайского края превратилась в трагедию – 13-летний мальчик надышался газом и скончался.

Все произошло 31 декабря. Мальчик был у себя дома в своей комнате. Что только там произошло – еще предстоит выяснить следствию. Однако по первоначальной информации школьник вдохнул пары газа из туристического баллона. Когда родители заметили, что их сыну стало плохо, они сразу же позвонили в «скорую».

- Однако проведенные реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. Тем временем специалисты ведомства призывают родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и обращать внимание на любые изменения в их поведении.