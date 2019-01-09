2019-01-09T10:01:11+03:00
Происшествия

Школьник в новый год надышался газом и скончался

Медики пытались его реанимировать, но безрезультатно
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Встреча Нового года в одной из семей Заринского района Алтайского края превратилась в трагедию – 13-летний мальчик надышался газом и скончался.

Все произошло 31 декабря. Мальчик был у себя дома в своей комнате. Что только там произошло – еще предстоит выяснить следствию. Однако по первоначальной информации школьник вдохнул пары газа из туристического баллона. Когда родители заметили, что их сыну стало плохо, они сразу же позвонили в «скорую».

- Однако проведенные реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. Тем временем специалисты ведомства призывают родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и обращать внимание на любые изменения в их поведении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаулец на почте показал свое «хозяйство»
Автобусы «Барнаул-Новосибирск» продлили до аэропорта «Толмачево»
Барнаулец возле бара жестоко избил незнакомого мужчину
Автобус полыхал на алтайской трассе
В первый рабочий день 2019 года в Барнауле ожидается всего -3 градуса
Наркопритон прикрыли в Барнауле
Барнаулец украл вещи из торгового центра
Мошенники похитили у жительницы Барнаула около 60 тысяч рублей
Смертельное ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле
Онемение и дрожь в конечностях: Как недостаток фосфора влияет на человека
Шесть ледовых переправ работают в Алтайском крае
Алтайские спасатели предупреждают об усилении ветра до 22 м/с
7-балльные пробки сковали Барнаул в первый рабочий день 2019 года
Хоккеисты «Алтая» одержали первую победу в новом году
Губернатор Томенко намерен получить барнаульскую прописку
Бывший зэк обчистил квартиру барнаульцев на 50 долларов
Губернатор Алтайского края подарил митрополиту панно «Дорога к храму»
Предупреждение МЧС: ветер на Алтае усилится
Пьяный водитель без прав врезался в скалу
В Камне-на-Оби браконьер во время погони скинул две туши убитых косуль