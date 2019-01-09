Автобус полыхал на алтайской трассе
Автобус вспыхнул на алтайской трассе утром в среду, 9 января.
Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте», автобус ПАЗ загорелся на 58-м километре автодороги «село Куйбышево – село Круглое» в Угловском районе.
Горящий автобус на трассе.Автор: "Инцидент Рубцовск"
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, рассказывают, что звонок на пульт дежурного поступил в 9.54 по местному времени. На тушение направили одну автоцистерну. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, автобус уже горел открытым пламенем.
К тому моменту четверых пассажиров уже эвакуировали. Из них никто не пострадал. Полностью потушить пожар удалось к 10.23. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Известно, что это был служебный автобус.
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