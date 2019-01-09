Автобус полыхал на алтайской трассе

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:44:46+03:00

Возгорание произошло на трассе в Угловском районе Фото: скриншот видео

Из пассажиров никто не пострадал

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Автобус вспыхнул на алтайской трассе утром в среду, 9 января.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте», автобус ПАЗ загорелся на 58-м километре автодороги «село Куйбышево – село Круглое» в Угловском районе.

Горящий автобус на трассе.Автор: "Инцидент Рубцовск"

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, рассказывают, что звонок на пульт дежурного поступил в 9.54 по местному времени. На тушение направили одну автоцистерну. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, автобус уже горел открытым пламенем.

К тому моменту четверых пассажиров уже эвакуировали. Из них никто не пострадал. Полностью потушить пожар удалось к 10.23. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Известно, что это был служебный автобус.

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