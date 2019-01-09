2019-01-09T09:25:48+03:00
Общество

В первый рабочий день 2019 года в Барнауле ожидается всего -3 градуса

Дарья САВЕНКО
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В первый рабочий день 2019 года в Барнауле столбик термометра поднимется до -3…-5 градусов.

По данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, днем снег и метель. Температура воздуха днем поднимется до -3…-5 градусов. Ветер юго-западный днем 9-14 м/с.

По Алтайскому краю переменная облачность, днем на большей части территории мокрый снег, местами метель, гололедные явления. Ветер юго-западный, днем 9-14 м/с по югу местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов, по северо-западу до -10.

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Спасатели просят быть водителей особенно аккуратными. При осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой (подробнее).

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