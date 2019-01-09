Наркопритон прикрыли в Барнауле

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:59:29+03:00

Его организатору грозит до четырех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Барнауле полицейские накрыли притон, в котором люди принимали наркотики.

Операцию провели накануне. Оперативники выявили и задокументировали факт существования притона, в котором не только готовили, но и употребляли запрещенные вещества.

- Полицейские установили, что 35-летний житель Барнаула, у которого ранее уже были проблемы с законом, в своей квартире, расположенной в многоэтажном доме на улице Веры Кащеевой, организовал притон. Он сам готовил там наркотики и предлагал их своим гостям, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Квартиру обыскивали с помощью служебно-розыскной собаки. Она помогла найти и изъять предметы и вещества, используемые для приготовления и употребления наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.