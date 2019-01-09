Наркопритон прикрыли в Барнауле
В Барнауле полицейские накрыли притон, в котором люди принимали наркотики.
Операцию провели накануне. Оперативники выявили и задокументировали факт существования притона, в котором не только готовили, но и употребляли запрещенные вещества.
- Полицейские установили, что 35-летний житель Барнаула, у которого ранее уже были проблемы с законом, в своей квартире, расположенной в многоэтажном доме на улице Веры Кащеевой, организовал притон. Он сам готовил там наркотики и предлагал их своим гостям, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Квартиру обыскивали с помощью служебно-розыскной собаки. Она помогла найти и изъять предметы и вещества, используемые для приготовления и употребления наркотиков.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.