2019-01-09T08:59:29+03:00
Происшествия

Наркопритон прикрыли в Барнауле

Его организатору грозит до четырех лет лишения свободы
Анна СЕМИНА
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Барнаулец готовил наркотики и предлагал их своим гостямБарнаулец готовил наркотики и предлагал их своим гостямФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле полицейские накрыли притон, в котором люди принимали наркотики.

Операцию провели накануне. Оперативники выявили и задокументировали факт существования притона, в котором не только готовили, но и употребляли запрещенные вещества.

- Полицейские установили, что 35-летний житель Барнаула, у которого ранее уже были проблемы с законом, в своей квартире, расположенной в многоэтажном доме на улице Веры Кащеевой, организовал притон. Он сам готовил там наркотики и предлагал их своим гостям, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Квартиру обыскивали с помощью служебно-розыскной собаки. Она помогла найти и изъять предметы и вещества, используемые для приготовления и употребления наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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