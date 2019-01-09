Смертельное ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:56:38+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с погибшим произошло в среду, 9 января, в 8:25 в районе дома №323 на Павловском тракте в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda Accord и «Газель». В результате аварии водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажирка была доставлена больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и МЧС.

В настоящее время по данному факту назначена проверка.

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Днем на большей территории Алтайского края ожидается снег и сильный ветер. Спасатели просят быть водителей быть особенно аккуратными. При осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой (подробнее).