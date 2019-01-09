Шесть ледовых переправ работают в Алтайском крае
В Алтайском крае специалисты провели замеры толщины льда и утвердили шесть переправ.
Выезд на лед реки Обь разрешен в:
- Каменском районе (Островная – город Камень-на-Оби, грузоподъемность 5 тонн);
- Быстроистокском районе (село Быстрый Исток – село Акутиха, грузоподъемность 3 тонны);
- Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, грузоподъемность 2,5 тонны);
- Калманский район (село Калманка – село Усть-Алейка, грузоподъемность 10 тонн);
- Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, грузоподъемность 10 тонн);
- Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха, грузоподъемность 10 тонн).
Лед на этих переправах очищен от снега, проложена дорога, определены длина и ширина переправы, установлены знаки. Спасатели просят перед выездом на лед высадить пассажиров. Необходимо приоткрыть дверь транспортного средства, чтобы в случае провала техники была возможность покинуть автомобиль.