Шесть ледовых переправ работают в Алтайском крае

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:14:33+03:00

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В Алтайском крае специалисты провели замеры толщины льда и утвердили шесть переправ.

Выезд на лед реки Обь разрешен в:

- Каменском районе (Островная – город Камень-на-Оби, грузоподъемность 5 тонн);

- Быстроистокском районе (село Быстрый Исток – село Акутиха, грузоподъемность 3 тонны);

- Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, грузоподъемность 2,5 тонны);

- Калманский район (село Калманка – село Усть-Алейка, грузоподъемность 10 тонн);

- Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, грузоподъемность 10 тонн);

- Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха, грузоподъемность 10 тонн).

Лед на этих переправах очищен от снега, проложена дорога, определены длина и ширина переправы, установлены знаки. Спасатели просят перед выездом на лед высадить пассажиров. Необходимо приоткрыть дверь транспортного средства, чтобы в случае провала техники была возможность покинуть автомобиль.