Хоккеисты «Алтая» одержали первую победу в новом году
Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» на выезде одержали первую в этом году победу. Поверженными оказались игроки саратовского «Кристалла».
Матч состоялся в рамках второго этапа первенства ВХЛ. Барнаульцы с самого начала кинулись «расстреливать» своего соперника: после удаления игрока «Кристалла» на пятой минуте, Дмитрий Козлов открыл счет. Следующая шайба влетела в ворота противника практически через 30 секунд. В этот раз отличился Захар Чернов. К концу восьмой минуты счет на табло был уже 0:3 в нашу пользу. Впрочем, под занавес периода хозяева льда все же отыграли одну шайбу.
Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами (1:1) – 2:4, то же самое произошло и в третьем периоде (2:2) и как результат, «Алтай» победил с общим счетом 4:6.
В среду, 9 января, в Саратове состоится повторная встреча.
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