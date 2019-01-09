2019-01-09T05:00:20+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» одержали первую победу в новом году

Матч завершился со счетом 6:4
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» на выезде одержали первую в этом году победу. Поверженными оказались игроки саратовского «Кристалла».

Матч состоялся в рамках второго этапа первенства ВХЛ. Барнаульцы с самого начала кинулись «расстреливать» своего соперника: после удаления игрока «Кристалла» на пятой минуте, Дмитрий Козлов открыл счет. Следующая шайба влетела в ворота противника практически через 30 секунд. В этот раз отличился Захар Чернов. К концу восьмой минуты счет на табло был уже 0:3 в нашу пользу. Впрочем, под занавес периода хозяева льда все же отыграли одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами (1:1) – 2:4, то же самое произошло и в третьем периоде (2:2) и как результат, «Алтай» победил с общим счетом 4:6.

В среду, 9 января, в Саратове состоится повторная встреча.

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24