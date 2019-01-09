Губернатор Томенко намерен получить барнаульскую прописку

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:25:27+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в скором времени готов получить барнаульскую прописку.

Об этом чиновник рассказал алтайским СМИ накануне Нового года.

- Регистрация у меня в Москве с 2011 года, но я подал документы, чтобы выписаться оттуда и прописаться в Барнауле. Надеюсь успеть это сделать еще до конца января. Я думаю, что это ничего принципиально не меняет, кроме того, что я смогу голосовать на местных выборах и активно напрямую влиять на устройство нашей жизни. И я думаю, что это правильно - иметь местную прописку, - приводит слова губернатора портал «Политсибру».

Помимо этого Виктор Томенко немного рассказал о своей семейной жизни. К примеру, в настоящее время его жена Татьяна проживает вместе с ним. При этом сам губернатор с момента назначения ни разу не был в Красноярске. Так что сбором вещей и обустройством в столице Алтайского края занималась исключительно супруга. А вот дочь живет и учится в Москве.