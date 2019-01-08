Губернатор Алтайского края подарил митрополиту панно «Дорога к храму»
7 января, в праздник Рождества Христова, губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием. Глава региона посетил Благовещенский храм и музей истории Православия на Алтае, где оставил автограф в книге почетных посетителей.
- Во время встречи Виктор Томенко преподнес митрополиту небольшое панно «Дорога к храму», выполненное мастерами Колыванского камнерезного завода. А глава Алтайской митрополии, в свою очередь, подарил губернатору икону святого мученика Виктора, - сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края.
В дружеской беседе губернатор Виктор Томенко поздравил православных Алтайского края с праздником, а владыке Сергию пожелал здоровья и успехов во всех добрых начинаниях на благо жителей Алтая.