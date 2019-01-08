2019-01-08T13:23:32+03:00
Общество

Предупреждение МЧС: ветер на Алтае усилится

Первый рабочий день 9 января после праздников начнется с непогоды
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Спасатели МЧС передают предупреждение о надвигающейся непогоде на территории Алтайского края.

- По информации синоптиков 9 января ночью в отдельных районах и днем на большей части территории Алтайского края ожидается выпадение снега, днем осадки в виде мокрого снега, местами метель, гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, по югу края местами порывы 15-20 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду по югу местами порывы 17-22 метров в секунду, - рассказывают в МЧС Алтайского края.

Будьте внимательны, если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, обязательно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

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