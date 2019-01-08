Пьяный водитель без прав врезался в скалу

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:18:24+03:00

Он и его пассажир доставлены в больницу

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло рано утро 7 января в Онгудайском районе Республики Алтай. 26-летний парень, не имеющий прав и будучи пьяным, сел за руль автомобиля Toyota Corona Premio. На 712 километре автодороги "Чуйский тракт"сельчанин не справился с управлением – сначала врезался в барьерное ограждение, а потом в скалу. В итоге горе-водителя и его 18-летнего пассажира доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 статьи 12.8 КоАП РФ - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами. По факту ДТП возбуждено административное расследование.