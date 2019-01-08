В Камне-на-Оби браконьер во время погони скинул две туши убитых косуль
6 января в Камне-на-Оби сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, в салоне которой находилось гладкоствольное ружье и следы крови.
- Мужчина попытался скрыться. А при попытке бегства выбросил из машины мешок с двумя тушами. При внешнем осмотре сотрудники полиции предположили, что это сибирские косули, - рассказывают в полиции.
В результате мужчину все равно задержали по подозрению в незаконной охоте. В настоящее время назначен ряд экспертиз, после проведения которых можно будет определенно говорить о причастности задержанного к незаконному отстрелу животных.
В случае если вина подозреваемого подтвердится, то мужчину будет ждать крупный денежный штраф – до одного миллиона рублей. Кроме того, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.