2019-01-08T08:57:36+03:00
Происшествия

В Камне-на-Оби браконьер во время погони скинул две туши убитых косуль

Ему грозит штраф до миллиона рублей
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Мужчина попытался скрыться. А при попытке бегства выбросил из машины мешок с двумя тушами.Мужчина попытался скрыться. А при попытке бегства выбросил из машины мешок с двумя тушами.
Изменить размер текста:

6 января в Камне-на-Оби сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, в салоне которой находилось гладкоствольное ружье и следы крови.

- Мужчина попытался скрыться. А при попытке бегства выбросил из машины мешок с двумя тушами. При внешнем осмотре сотрудники полиции предположили, что это сибирские косули, - рассказывают в полиции.

В результате мужчину все равно задержали по подозрению в незаконной охоте. В настоящее время назначен ряд экспертиз, после проведения которых можно будет определенно говорить о причастности задержанного к незаконному отстрелу животных.

В случае если вина подозреваемого подтвердится, то мужчину будет ждать крупный денежный штраф – до одного миллиона рублей. Кроме того, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель без прав врезался в скалу
У жительницы Барнаула в баре украли телефон
Прогноз ЧС в Алтайском крае на 8 января
Новогодние мировые джаз-хиты исполнят в Барнауле
Президент назначил судей в Барнауле, Бийске и Третьяковском районе
Жительница Алтайского края украла у знакомого пенсионера 16 тысяч рублей
Очевидцы: В барнаульской многоэтажке произошла коммунальная авария
Смертельное ДТП произошло на трассе в Шипуновском районе
Барнаульцев приглашают искупаться в проруби на Рождество
Внимание, розыск: Иномарка сбила ребенка на Потоке в Барнауле
Барнаульские полицейские задержали интернет-мошенника
Женщина на Nissan JUKE врезалась в киоск в Барнауле
Погода на 7 января 2019 года в Барнауле: -8 градусов
Лыжница из Алтайского края стала призером Кубка Скандинавии
Алтайских туристов предупреждают о холере в Индии и кори в Испании
Очевидцы: В Барнауле пьяный таксист избил пешехода
Опасной крупой едва не накормили в больницах и школах Алтайского края
Против пьянства и за ЗОЖ: В Барнауле 6 января пройдет автопробег
Жительница Барнаула хотела продать котят, но потеряла более 60 тысяч рублей
Автомобильное столпотворение около ТРЦ «Galaxy» закончится 6 января
Погода на 6 января 2019 года в Барнауле: -16 градусов