У жительницы Барнаула в баре украли телефон

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:01:30+03:00

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История произошла накануне. Жительница Барнаула с друзьями отправилась в бар, чтобы отметить праздники. Компания выпивали, периодически женщина разговаривала по телефону. Но когда собралась уходить домой, то вдруг не смогла найти своего телефона. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 11 000 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка 41-летний злоумышленник был задержан. Похищенное имущество изъято при задержании, - рассказали в МВД Алтайского края.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).