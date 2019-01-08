Прогноз ЧС в Алтайском крае на 8 января

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:49:50+03:00

Прогноз погоды на 08.01.2019 Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю и Олега УКЛАДОВА

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Метеорологическая обстановка

- Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется. Весь день в крае будет облачно с прояснениями, днём без осадков. Температура воздуха: ночью от минус 11 до минус 24 С, днём от минус 2 до минус 12 С, - сообщает МЧС.

Вероятность риска с техногенными пожарами

-Высока вероятность ЧСи происшествий на всей территории края в результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей, а также неисправностью электрооборудования. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Михайловском, Немецком, Поспелихинском районах и г.Бийск.

Вероятность риска на автомобильном транспорте

-Возможно увеличение количества ДТПй на всей территории края из-за погодных условий (изморозь, на дорогах гололедица), а также из-за нарушений правил дорожного движения.

Вероятность риска на объектах ЖКХ

-На всей территории края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения из-за большого процента износа оборудования водопроводных и тепловых сетей.