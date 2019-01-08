Президент назначил судей в Барнауле, Бийске и Третьяковском районе

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:30:55+03:00

Соответствующий приказ Владимир Путин подписал в конце 2018 года

Изменить размер текста: A A

Указом «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» в Алтайском крае назначены три судьи.

Так, судьей Бийского городского округа стала Светлана Корниенко (до назначения была мировым судьей судебного участка №7 Бийска). Судьей Центрального районного суда Барнаула назначена Гузель Васильева (ранее была помощником судьи по гражданским делам в Центральном суде Барнаула). Судьей Третьяковского районного, согласно приказу президента, назначена Елена Гончарова. Срок полномочий назначенных судей — шесть лет.

Кстати, в приказе упоминается и Инна Выскубова, которая окончила Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а сейчас назначена судьей Новосибирского областного суда.