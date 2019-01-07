Жительница Алтайского края украла у знакомого пенсионера 16 тысяч рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:22:47+03:00

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Полицейские задержали жительницу Троицкого района, которая украла деньги у своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне жительница поселка Многоозерный осталась ночевать у 70-летнего знакомого мужчины. Когда мужчина заснул, женщина нашла, где хранятся деньги и забрала их себе. Речь идет о 16 000 рублей.

Вскоре 43-летнюю женщину задержали. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ - кража.

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