2019-01-07T13:45:50+03:00
Общество

Президент России назначил трех районных судей в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ». В списке значатся и представители Алтайского края.

Как сообщает «Политсибру», судьей Бийского городского округа назначена Светлана Корниенко. До назначения она являлась мировым судьей судебного участка №7 Бийска. Судьей Центрального районного суда Барнаула стала Гузель Васильева, которая ранее занимала должность помощника судьи по гражданским делам в Центральном районном суде краевой столицы. Судьей Третьяковского районного суда назначена Елена Гончарова. Каких-либо данных о предыдущем месте её работы обнаружить не удалось.

Срок полномочий назначенных судей составляет шесть лет.

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