Очевидцы: В барнаульской многоэтажке произошла коммунальная авария
В Барнауле из подвала дома №103 по улице Солнечная поляна валит пар. По словам очевидцев, там прорвало трубу с горячей водой.
Как сообщает «Инцидент Барнаул», в результате коммунальной аварии поднялся пар, сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. В настоящий момент там работают сотрудники МЧС и коммунальных служб.
В квартирах на первом этаже по вентиляции поднимался пар, и образовались подтеки на стенах (от конденсата).
КП следит за развитием событий.
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