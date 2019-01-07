2019-01-07T11:03:48+03:00
Происшествия

Очевидцы: В барнаульской многоэтажке произошла коммунальная авария

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле из подвала дома №103 по улице Солнечная поляна валит пар. По словам очевидцев, там прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщает «Инцидент Барнаул», в результате коммунальной аварии поднялся пар, сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. В настоящий момент там работают сотрудники МЧС и коммунальных служб.

В квартирах на первом этаже по вентиляции поднимался пар, и образовались подтеки на стенах (от конденсата).

КП следит за развитием событий.

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Морозы пока ослабли, однако, не за горами сильные холода. Так, столбик термометра будет держаться на отметке -35…-40 градусов в последнюю неделю января (подробнее).

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