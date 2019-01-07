2019-01-07T10:02:54+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе в Шипуновском районе

Дарья САВЕНКО
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 6 января, на 176 километре автодороги «БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан» в Шипуновском районе.

Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина 1944 года рождения, управляя автомобилем Renault, не уступил дорогу авто, пользующемуся преимущественным правом движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota. Водитель Renault погиб на месте происшествия, его пассажирам была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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