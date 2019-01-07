2019-01-07T09:01:54+03:00
Общество

Барнаульцев приглашают искупаться в проруби на Рождество

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 января 2019 года православные христиане празднуют Рождество Христово. В честь этого дня на Пионерском озере в поселке Булыгино пройдет Рождественский праздник под девизом «Вечера на хуторе у Алтайских «Белых медведей».

Как сообщили в официальной группе Федерации зимнего плавания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» на Алтае, начало запланировано на 13:00. В программе праздника будут спортивные и художественные номера, а также заплывы на 25, 50 и 100 метров вольным стилем. Всем участникам предоставляется баня и горячий чай.

Читайте также

Где в Барнауле пройдут рождественские богослужения

Православные христиане празднуют один из самых великих праздников в году – Рождество Христово (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы: В барнаульской многоэтажке произошла коммунальная авария
Смертельное ДТП произошло на трассе в Шипуновском районе
Внимание, розыск: Иномарка сбила ребенка на Потоке в Барнауле
Барнаульские полицейские задержали интернет-мошенника
Женщина на Nissan JUKE врезалась в киоск в Барнауле
Погода на 7 января 2019 года в Барнауле: -8 градусов
Лыжница из Алтайского края стала призером Кубка Скандинавии
Алтайских туристов предупреждают о холере в Индии и кори в Испании
Очевидцы: В Барнауле пьяный таксист избил пешехода
Опасной крупой едва не накормили в больницах и школах Алтайского края
Против пьянства и за ЗОЖ: В Барнауле 6 января пройдет автопробег
Жительница Барнаула хотела продать котят, но потеряла более 60 тысяч рублей
Автомобильное столпотворение около ТРЦ «Galaxy» закончится 6 января
Погода на 6 января 2019 года в Барнауле: -16 градусов