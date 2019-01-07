Барнаульцев приглашают искупаться в проруби на Рождество
7 января 2019 года православные христиане празднуют Рождество Христово. В честь этого дня на Пионерском озере в поселке Булыгино пройдет Рождественский праздник под девизом «Вечера на хуторе у Алтайских «Белых медведей».
Как сообщили в официальной группе Федерации зимнего плавания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» на Алтае, начало запланировано на 13:00. В программе праздника будут спортивные и художественные номера, а также заплывы на 25, 50 и 100 метров вольным стилем. Всем участникам предоставляется баня и горячий чай.
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